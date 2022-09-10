EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İ.S. idaresindeki 22 HZ 476 plakalı hafif ticari araç, Küçükdöllük köyü yakınlarında, E.E'nin kullandığı 22 DA 123 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza nedeniyle hafif ticari araç tarlaya devrildi, otomobil tarlaya girdi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan E.E'nin, arkadaşlarının aracıyla hastaneye gittiği ve kullandığı aracı da arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi.
Diğer sürücü İ.S. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, E.E'nin stajyer sürücüyken alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.
Edirne'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz