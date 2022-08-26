Yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü B.U. ve aynı araçtaki C.Ç. ve çocuk yolcu A.U. yaralandı.

Alınan bilgiye göre İ.D. idaresindeki 22 ACG 727 plakalı otomobil, B.U'nun kullandığı 39 NV 087 plakalı otomobil ile Edirne-Kırklareli yolu İskenderköy Kavşağı'nda çarpıştı.

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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