Edirne'de minik öğrenciler 10 Kasım koreografisi sundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de minik öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Meriç İlkokulunun anasınıfı ve ilköğretim öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk imzalı kapüşonlu sweatshirt giyen 102 öğrenci, 2 idareci ve 7 öğretmen tarafından okul bahçesinde ay yıldız oluşturuldu.

Zeybek müziği eşliğinde okul bahçesinde "izindeyiz" pankartı taşıyan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.

Anasınıfı öğrencisi Beyza Golegen, "O bir ışıktır sönmedi, sönmeyecek. Türk gençliği izinden dönmeyecek. Kimse kesemez içimizdeki büyük hızı. Bizler yaşadıkça yaşatacağız Ata'mızı" mısralarından oluşan "O bir ışıktır" şiirini okudu.

Koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

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