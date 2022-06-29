EDİRNE (AA) - Edirne'de Tunca Nehri çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, ekili arazilere sıçramadan kontrol altına alındı.
Nehir kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevreye yayılan yangın, ekili arazilere sıçramadan söndürüldü. Alevlerden etkilenen az sayıdaki ağaç ise kısmen yandı.
Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz