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Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

29.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de Tunca Nehri çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, ekili arazilere sıçramadan kontrol altına alındı.

Nehir kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevreye yayılan yangın, ekili arazilere sıçramadan söndürüldü. Alevlerden etkilenen az sayıdaki ağaç ise kısmen yandı.

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

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