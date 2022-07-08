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Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

08.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Keşan'dan Gelibolu istikametine seyir halindeki A.İ.Ü'nün kullandığı yabancı plakalı otomobil, İzzetiye Mahallesi'ndeki kavşakta demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.İ.Ü. (71), D.Ü. (67), H.Ü. (39) ve R.N.A. (17), sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne Keşan

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