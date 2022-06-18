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Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

18.06.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden öğrenciyi, sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.

Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelen bir öğrenci sınava dakikalar kala, yanlış salona geldiğini fark etti.

Sınava 5 dakika kala panik halde polislerden yardım isteyen öğrenci Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete bindirildi.

Öğrenci, kural gereği sınav yapılacak binaların kapılarının kapanmasına 1 dakika kala Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi'ndeki sınav salonuna yetiştirildi.

Sınava yetişen öğrenci, Yunuslar'a teşekkür etti.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

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