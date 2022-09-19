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Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

19.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ve Süloğlu ilçelerinde, göletlere 520 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "2022 Yılı Balıklandırma Projesi" kapsamında kent genelinde göletlere balık bırakma faaliyetleri sürüyor.

Sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında İpsala'da, Yenikarpuzlu beldesindeki baraj göletine 200 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Programa katılan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, her yıl göletlere düzenli olarak balık bırakıldığını söyledi.

Süloğlu'ndaki programda da Süloğlu Barajı ve 6 gölete toplam 320 bin balık yavrusu salındı.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaya, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için balıklandırma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

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