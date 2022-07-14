Edirne'deki Selimiye Meydanı'nda "15 Temmuz fotoğrafları" sergisi açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği tarafından Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen "15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" Selimiye Meydanı'nda törenle açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerince çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Zeybek gösterisiyle devam eden programda, Tarihi Kırkpınar Davul Zurna Ekibi konser verdi.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, törende, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile 15 Temmuz'da tank geçiş güzergahlarını kamyonlarla kapatılmasını sağlayan iş insanı Nesim İba'ya günün anısına hazırlanan birer fotoğraf takdim etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, 15 Temmuz Gazisi Yavuz Kurban, 15 Temmuz şehidi Osman Arslan'ın kızı Hatice Çırak'ın da aralarında olduğu katılımcılar 25 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi.

Dernek Başkanı Veysel Güner, AA muhabirine 15 Temmuz gecesi kalpleri bayrak ve vatan aşkıyla tutuşan Türk milletinin, bölünmeyeceğini ve yıkılmayacağını tüm düşmanlara gösterdiğini söyledi.

Her 15 Temmuz'da derin bir kederi ve büyük bir gururu aynı anda yaşadıklarını belirten Güner, "251 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken diğer yandan dünyada az bulunur bir destanın gururunu yaşıyoruz. Bugün burada 15 Temmuz destanımızın nasıl yazıldığını, dünyaya nasıl gösterildiğini fotoğraf kareleriyle tekrardan görüyor ve hafızalarımızı tazeliyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan Türk Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenledi.

Fotoğraf sergisi, Selimiye Meydanı'nda yarın akşama kadar gezilebilecek.