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Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

22.07.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

E.B.U. idaresindeki 34 AG 7620 plakalı otomobil, sürücüsünün Talatpaşa Caddesi'nde altyapı çalışması için açılan refüjden ters yöne girmesiyle karşı şeritte seyreden V.K. idaresindeki 22 AH 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler V.K ve E.B.U. ile aynı otomobilde bulunan D.U, M.U, D.A.U. ve H.U yaralandı.

Bu arada otomobilde sıkışan bir yolcu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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trafik kazası yaralı

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