Edirneli kadınlar Kırkpınar'da satmak için efsane pehlivan Kel Aliço'nun heykellerini yapıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir grup kadın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelenlere satmak amacıyla hediyelik formda kentin efsanevi başpehlivanlarından Kel Aliço'nun küçük heykellerini yapmaya başladı.

Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesinde bir araya gelen kadınlar burada farklı el sanatları kursları alırken bir yandan da gelir getirici hediyelik eşyalar da üretiyor.

Üretimler kutlanacak festival, organizasyona göre değişiyor. Kadınlar, son birkaç haftadır Kırkpınar'a yönelik hediyelik eşya üretimi yapıyorı

Kel Aliço'nun taş tozundan küçük boy heykellerini üreten kadınlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleşeceği Sarayiçi'nde üretimlerini satışa sunacak.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için "Kel Aliço" heykelleri ürettiklerini söyledi.

Ürünün boyama safhasına geçtiklerini anlatan Karaman, "Geçtiğimiz hafta 100 kadar döküm yaptık. 5 kadın arkadaşımız sırayla alt zeminini boyuyor. Üzerine yeniden yaldız boya yapıyoruz. Daha sonrasında cilasını yaptıktan sonra özel bir ambalajın içerisine koyacağız. Ambalajın üzerinde de Kel Aliço’nun hayatını anlatıldığı ve üretildiği yeri anlatan etiket olacak. Hem kendimizi tanıtmak istiyoruz hem de para kazanarak kadınlarımızın güçlenmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.