Efsane futbolcu Casillas, eşcinsellik itirafı! Puyol'dan olay yanıt: ''Zamanı geldi...''

Pique'den ayrılan Shakira ile birlikte olduğu iddia edilen Casillas'tan flaş bir itiraf geldi. Futbolculuk yaşamı boyunca müthiş bir kariyer ortaya koyan İspanyol futbolcu, emekli olduktan sonra gösterişten uzak bir yaşam tarzı benimsemişti. Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas'a Puyol'dan cevap geldi.

"HAYATTAN ZEVK ALAMIYORUM"

Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada hayattan zevk alamadığı ifade eden Casillas, "Dünyada artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Kendimi, topluma yararlı işler yapmak için kullanmak istiyorum. Örneği bir yolu temizlemek, çöpleri atmak gibi. Hiçbir şeyden zevk alamaz oldum." demişti.

KÖY EVİNE TAŞINMIŞTI

Futbolu bıraktıktan sonra hiçbir şekilde televizyonlara katılmayan ve köy evine taşınan Casillas'ın içine kapandığı ve çevresiyle görüşmediği de ortaya çıkmıştı. Efsane futbolcu bugün yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"BEN BİR EŞCİNSELİM"

Real Madrid'in efsane futbolcusu Casillas, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla eşcinsel olduğunu itiraf etti. Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." dedi. Barcelona'nın kaptanı Puyol'dan ise Casillas'a kısa süre içinde cevap geldi.

PUYOL'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Casillas'ın eşcinsel olduğunu itiraf eden tweetin altına cevap yazan Puyol, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi." diyerek kalp koyup yorum attı. Bu olay dünya basınında kısa süre içinde gündeme oturdu.