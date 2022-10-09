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  4. Efsane futbolcu Casillas, eşcinsellik itirafı! Puyol'dan olay yanıt: ''Zamanı geldi...''

Efsane futbolcu Casillas, eşcinsellik itirafı! Puyol'dan olay yanıt: ''Zamanı geldi...''

09.10.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Geçtiğimiz aylarda Pique ile evliliğini sonlandıran Shakira'nın efsane kaleci Casillas ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Gösterişten uzak bir hayal sürdüren ve psikolojisinin iyi olmadığını defalarca belirten Casillas, futbolu bıraktıktan sonra köy evine yerleşmişti. Bugün yaptığı açıklamayla flaş bir itirafta bulunan Casillas, eşcinsel olduğu söyledi. Bu açıklamanın ardından İspanyol ekibi Barcelona'nın kaptanlarından olan Puyol'dan yanıt geldi.

Pique'den ayrılan Shakira ile birlikte olduğu iddia edilen Casillas'tan flaş bir itiraf geldi. Futbolculuk yaşamı boyunca müthiş bir kariyer ortaya koyan İspanyol futbolcu, emekli olduktan sonra gösterişten uzak bir yaşam tarzı benimsemişti. Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas'a Puyol'dan cevap geldi.

"HAYATTAN ZEVK ALAMIYORUM"

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Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada hayattan zevk alamadığı ifade eden Casillas, "Dünyada artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Kendimi, topluma yararlı işler yapmak için kullanmak istiyorum. Örneği bir yolu temizlemek, çöpleri atmak gibi. Hiçbir şeyden zevk alamaz oldum." demişti.

KÖY EVİNE TAŞINMIŞTI

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Futbolu bıraktıktan sonra hiçbir şekilde televizyonlara katılmayan ve köy evine taşınan Casillas'ın içine kapandığı ve çevresiyle görüşmediği de ortaya çıkmıştı. Efsane futbolcu bugün yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"BEN BİR EŞCİNSELİM"

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Real Madrid'in efsane futbolcusu Casillas, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla eşcinsel olduğunu itiraf etti. Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." dedi. Barcelona'nın kaptanı Puyol'dan ise Casillas'a kısa süre içinde cevap geldi.

PUYOL'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

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Casillas'ın eşcinsel olduğunu itiraf eden tweetin altına cevap yazan Puyol, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi." diyerek kalp koyup yorum attı. Bu olay dünya basınında kısa süre içinde gündeme oturdu.

CASILLAS VE PUYOL FOTOĞRAFLARI

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