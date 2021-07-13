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Ege'de gezilecek yerler: İşte denizi, tarihi yapıları ile Ege bölgesi!

13.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi tedbirlerinin esnetilmesi ile vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Bir süredir evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar seyahat planı için tercihini ege bölgesinden yana çevirdi. Ege deyince deni, kum, güneş gelirken, bu bölgedeki gezilecek yerler araştırılıyor. Peki Ege bölgesinde nelere gidilir. İşte denizi, tarihi yapıları ile Ege bölgesi...

Ege’de gezilecek yerler denilince herkesin hayalinde bambaşka bir manzara canlanıyor. Yaz aylarının başlaması ile tatil planları yapılırken, tercihini Ege Bölgesinden yana kullananlar araştırmalar yapmaya başladı. Denizi, tarihi yapısı, en sevilen lezzetleri dikkat çeken bölgelerimiz arasında yer alan Ege tatilcilerin ve turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşte Ege bölgesindeki gezilecek yerler...

İşte Ege'de gezilecek yerler!

Türkiye'nin incisi Ege Bölgesi her yıl olduğu gibi bu yılda hem turistlerin hem de gezginlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Öte yandan ise zeytin yağlıları ve çeşit çeşit otları ile lezzetlere sahip Ege bölgesindeki gezilecek yerler merak edilmeye başladı.
Ege bölgesinde ise İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak gibi önemli doğal güzelliklere sahip şehirleri bulunuyor. İşte güzide bölgelerden Ege'de il il gezilecek yerler...

İZMİR'DE GEZİLECEK YERLER

İZMİR'DE GEZİLECEK YERLER
Ege’nin İncisi, Türkiye’nin en batılı şehirleri arasında yer alan İzmir'in Karşıyaka, kaplıca bölgesi Balçova, balıkçı köyü Urla, koruma altındaki Karaburun ve Turizm merkezi Çeşme herkesi büyülüyor.

İZMİR SAAT KULESİ

İZMİR SAAT KULESİ
Türkiye’nin üçüncü büyük yerleşimi ve cıvıl cıvıl yaamayı seven insan kalabalığı ile bambaşka bir külütürü barından İzmir'in simgesi olan yer Saat Kulesi'dir.
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Aydın İzmir
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