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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

31.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 18 kilometre olarak belirlendi.

Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesine 30 kilometre uzaklıkta saat 12.56'da da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

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deprem kuşadası Ege Denizi Aydın

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