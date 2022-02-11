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Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

11.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Foça ilçesi açıklarındaki bir teknede 197 düzensiz göçmen yakalandı - Göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 10 kişi gözaltına alındı

KEMAL KARADAĞ - İzmir'in Foça ilçesindeki bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 düzensiz göçmen yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Foça ilçesindeki bir koydan çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla tespit edildi ve takibe alındı. Daha sonra teknenin bulunduğu yere Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Teknedeki aramada, 197 düzensiz göçmen ile göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı.

Ekiplerce düzensiz göçmenlerin kaçırılmasını planlayan ve teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatörün daha bulunduğu belirlendi. Bu kişilerin bulunduğu bölge de jandarmaya ait insansız hava aracıyla tespit edildi.

Kaçmaya çalışan 6 şüpheli, İHA'nın sağladığı görüntü ve koordinatlarla Foça İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) ekiplerince gözaltına alındı.

10 şüphelinin jandarmadaki işlmleri devam ediyor.

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

- İzmir'in Foça ilçesi açıklarındaki bir teknede 197 düzensiz göçmen yakalandı - Göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 10 kişi gözaltına alındı

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

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