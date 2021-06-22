Ege Kökenli'den sevgilisine pozlar: "Leopar seviyorum deyince..."

İşte Ege Kökenli'nin o paylaşımı...

EGE KÖKENLİ'DEN SEVGİLİSİNE POZLAR! LEOPAR SEVİYORUM DEYİNCE...

Daha önce Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi pek çok farklı yapımda rol alan oyuncu Ege Kökenli, sevgilisi Loir Ahituv ile aşkına son sürat devam ediyor.

Güzel oyuncu, oyunculuk performansının yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiyor.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENDİ! Kökenli, 5 senedir aşk yaşadığı Loir Ahituv ile evlenme kararı almış ve düğününü pandemi sebebiyle ertelemişti.

"LEOPAR SEVİYORUM DEYİNCE..." Şimdi ise sevgilisi ile Bozburun’da huzurlu bir tatile çıkan Ege Kökenli, sosyal medya üzerinden yaptığı bikinili paylaşıma "Sevgilim leopar seviyorum deyince ben" notunu düştü.