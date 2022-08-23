YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

23.08.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan: - "Ege'de bu sene işaretler çok iyi gözüküyor. Bol miktarda hamsi, sardalya olacağını tahmin ediyoruz"

İZMİR (AA) - Egeli balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi tekne ve ekipmanlarını av için hazırladı.

Geçen av sezonunun 15 Nisan'da tamamlanmasıyla Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda demirleyen tekneler ve balıkçılarda, yeni sezon hareketliliği yaşanıyor.

Yaklaşık 4 ay önce başlayan hazırlıklar kapsamında tekneler boyandı, motorlar bakımdan geçirildi, yırtık ağlar onarıldı.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, gazetecilere, geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle sezonu erken kapattıklarını, bunun da balıkçılara hazırlanmak için daha uzun süre tanıdığını söyledi.

Türkiye'de ruhsatlı 18 bin balıkçı teknesi bulunduğunu, bunun endüstriyel gemi sınıfındaki 500'ünden 150'sinin de İzmir'de olduğunu hatırlatan Çakan, "Her birinde 35-40 kişi çalışıyor. Türkiye'de alan, satan, tutan, nakliyesini yapan olarak bu işten ekmek yiyen 2 milyona yakın insan var." dedi.

Karadeniz'den sevindirici palamut haberleri geldiğini ifade eden Çakan, bunda da geçen yıl sürdürülebilir balıkçılık için alınan tedbirlerin etkili olduğunu vurguladı.

Ege'de yaklaşık 7,5 ay avcılık yapılabildiğine dikkati çeken Çakan, "Balıkçılık, Karadeniz ve Marmara'da daha kısa sürüyor. Göç balıkları bir süre sonra gidiyor. Ege zengin bir deniz, her tür balığı bulma şansın var. Ege'de bu sene işaretler çok iyi gözüküyor. Bol miktarda hamsi, sardalya olacağını tahmin ediyoruz. Halkımıza bol miktarda ucuz ve kaliteli balık yedireceğiz." diye konuştu.

- "Ucuz balık yedirmek istiyoruz"

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy da 2022-2023 sezonunun tüm hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti.

Balıkçıların her sezonda çok balık tutup halka bol balık yedirmeyi umut ettiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"İnşallah böyle olur. Halkın bol yiyeceği balık Karadeniz hamsisi ve Ege sardalyası. Ucuz balık yedirmek istiyoruz. Ama bu sene maliyetler, masraflar arttı. Tüm dünya piyasasını biliyoruz. Giderlerimiz çok olacak ama inşallah daha çok balık tutup halka ucuz balık yedirmek istiyoruz. Ege'nin potansiyeli en bol limanı Güzelbahçe Balıkçı Limanı'dır. 40 büyük balıkçı teknesi üyemiz var, 50 küçük balıkçı teknesi üyemiz var."

"Dağ Aş" adlı balıkçı teknesinin ikinci kaptanı 51 yaşındaki Kenan Aydın da 38 yıldır balıkçılık yaptığını söyledi.

Açılmadan önce ağları kontrol ettiklerini ifade eden Aydın, "Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarımız akşama kadar devam ediyor. Ağın avcılık için uygun olması lazım. Sezonda daha çok hamsi ve sardalya avlıyoruz." diye konuştu.

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

- İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan: - "Ege'de bu sene işaretler çok iyi gözüküyor. Bol miktarda hamsi, sardalya olacağını tahmin ediyoruz"

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Egeli balıkçılar av sezonu hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balık tekne sezon

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:03
Yatsı
21:26
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Lezzetine kanıp... Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Lezzetine kanıp... Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.