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EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

05.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı: - "Küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, toplantıda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi sürecine yönelik hazırlıklar gözden geçirilmiştir" - "Son dönemde küresel boyutta önem kazanan enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik güncel gelişmeler de görüşülmüş, bu kapsamda ülkemizde önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK), küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin değerlendirildiği ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, toplantıda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi sürecine yönelik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Son dönemde küresel boyutta önem kazanan enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik güncel gelişmeler de görüşülmüş, bu kapsamda ülkemizde önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Arz güvenliğinin finansmanı kapsamında, bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrümanlarını da etkin bir şekilde kullanması kararlaştırılmıştır."

Kamu tarafından sağlanan tüm teşvik ve desteklere ilişkin verilerin tek bir sistemde toplanmasına ve bu verilerin özellikle kamu yönetimi açısından nitelikli verilere dönüşmesine imkan veren Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'nde gelinen son aşamanın gözden geçirilerek sisteme ilişkin yol haritasının istişare edildiği ifade edilen açıklamada, toplantıda daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçlarının görüşüldüğü ve bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımların üzerinde de durulduğu anlatıldı.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

- Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı: - "Küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, toplantıda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçes

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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