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  4. Ekmek Teknesi dizisinin Songül'ü Ekin Türkmen dekolteli pozlarıyla dudak uçuklattı!

Ekmek Teknesi dizisinin Songül'ü Ekin Türkmen dekolteli pozlarıyla dudak uçuklattı!

22.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Ekmek Teknesi dizisinde Songül karakteriyle yıldızı parlamış olan oyuncu Ekin Türkmen sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozlarıyla adeta dudak uçuklattı. Güzel oyuncu daha önce geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile birlikte ve Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. İşte sevilen ismin beğeni yağan o pozları...

Seneler önce Ekmek Teknesi dizisinde Songül karakteriyle tanınan Ekin Türkmen, geçtiğimiz sene Ramo dizisinde Meryem karakterini canlandırmıştı. 37 yaşındaki Türkmen'in, sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

EKMEK TEKNESİ'NİN SONGÜL'Ü DEKOLTELİ POZLARIYLA DUDAK UÇUKLATTI!

Bir döneme damga buran Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakterini canlandıran Ekin Türkmen yıllar sonra da gündeme gelen isimlerden olmaya devam ediyor.
Seneler evvel yıldızı parlayan oyuncu Ekin Türkmen sosyal medyayı da sıklıkla kullanan isimlerden biri.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'nda yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenmiş olan oyuncu Ekin Türkmen, tatil için Bodrum Gümüşlük'e gitmişti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Türkmen, sosyal medya üzerinde paylaştığı dekolteli fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi.
Güzel oyuncu, birbirinden güzel pozlarıyla adeta dudak uçuklattı.
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Anahtar Kelimeler:
Ekin Türkmen
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