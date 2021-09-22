Ekmek Teknesi dizisinin Songül'ü Ekin Türkmen dekolteli pozlarıyla dudak uçuklattı!

Seneler önce Ekmek Teknesi dizisinde Songül karakteriyle tanınan Ekin Türkmen, geçtiğimiz sene Ramo dizisinde Meryem karakterini canlandırmıştı. 37 yaşındaki Türkmen'in, sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozlarına beğeni yağdı.
EKMEK TEKNESİ'NİN SONGÜL'Ü DEKOLTELİ POZLARIYLA DUDAK UÇUKLATTI!
Bir döneme damga buran Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakterini canlandıran Ekin Türkmen yıllar sonra da gündeme gelen isimlerden olmaya devam ediyor.
Seneler evvel yıldızı parlayan oyuncu Ekin Türkmen sosyal medyayı da sıklıkla kullanan isimlerden biri.
SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'nda yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenmiş olan oyuncu Ekin Türkmen, tatil için Bodrum Gümüşlük'e gitmişti.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Türkmen, sosyal medya üzerinde paylaştığı dekolteli fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi.
Güzel oyuncu, birbirinden güzel pozlarıyla adeta dudak uçuklattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum