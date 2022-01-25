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  4. Elazığ’da Cip Baraj Gölü dondu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ’da Cip Baraj Gölü dondu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

25.01.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Cip Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika’yı andırdı.

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illere ulaşım sağlanamazken, bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

GÖRENLERİ MEST ETTİ

Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 20 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı.
Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu.
Cip Baraj gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeni ile buz tuttu.
Oluşan buzlar havadan görüntülendi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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