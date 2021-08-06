Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti:

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremzedeler için yapılan Yemişlik Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarına yerleşen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılanlar için yapılan konutları inceleyen Vali Yırık, bazı depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü, dilek ve temennilerini dinledi.

Yırık, gazetecilere, depremzedelerin mağduriyetini bir an önce gidermek için hızlı bir şekilde TOKİ aracılığıyla konut yapımına başlandığını anımsattı. Devletin yaptığı her işte vatandaşı için en iyi hizmeti üretmeye çalıştığını ifade eden Yırık, şöyle konuştu:

"21 bin konutumuzun yaklaşık 15 bini şu anda bitmiş ve teslim aşamaları devam ediyor. Gerçekten devletimiz burada çok güzel konutlar yapmış. Şu anda içinde bulunduğumuz konut gayet ferah, yüksekliği, oturma düzeniyle Elazığlı vatandaşlarımızın rahatlıkla aileleriyle oturabileceği şekilde inşa edilmiş. Baktığımız zaman her tarafı açık, son derece güneş alan iyi konutlar diyebiliriz. Vatandaşımızın zaten içinde oturmaktan, bu konuta kura sonucu yerleşmiş olmaktan da son derece memnun."

Kentte yapılan konut sayısı göz önüne alındığında devletin Elazığ'da adeta yeni bir şehir inşa ettiğini dile getiren Yırık, görünümü, güvenilirliği ve çevre düzenlemesiyle dikkati çeken modern konutların kalan kısmının da en kısa sürede teslim edilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

TOKİ'den ev sahibi olan İnci Pekmezci de depremde evi yıkıldığı için devletin kendisine yeni ev verdiğini belirterek "Evimizden memnunuz, Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Nurevşah Demir ise Sarayatik Mahallesi'ndeki evinin depremde ağır hasar gördüğünü aktararak "Buradaki hayatımızın daha güzel olduğunun evimizi teslim aldıktan sonra farkına vardık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gerçekten işçiliğiyle, planıyla, dış görünüşüyle, havasıyla site olarak gerçekten harika bir evle karşılaştık. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun, gerçekten evlerimiz harika." ifadelerini kullandı.

Vali Yırık, ziyaretleri sırasında depremzede aileler ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.