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Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

16.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ömer Toraman: - "19 bin 183 konut teslim ettik. Bu çok yüksek bir rakam"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar görenler için inşa edilen 164 konut için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da Sivrice ilçesinde 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 164 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, törende, kura çekimiyle 164 hak sahibi kişinin evlerine kavuşacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekerek bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Toraman, 2020'de yaşanan depremlerden sonra il genelinde 23 bin 972 hak sahibi tespit ettiklerini aktardı.

Depremden sonra yapımına başlanan konutlarda son aşamaya geldiklerini anlatan Toraman, depremin ardından merkezde hak sahiplerinin yüzde 97'sinin, il genelinde de yüzde 81'inin konutlarına kavuştuğunu bildirdi.

Devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"19 bin 183 konut teslim ettik. Bu çok yüksek bir rakam. Bu konutları teslim alan vatandaşlarımızın büyük kısmında memnuniyet var. Bunu bazıları görmek istemese de bu bir gerçek. 19 bin 183 konut. Bu insanları 4 kişiye çarpsanız, 80 bin nüfusa tekabül ediyor. Bu kadar vatandaşımız eşiyle çocuklarıyla evlerine yuvalarına kavuştu. Şu anda huzur içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu kadar konutun üretildiği bir yerde ufak tefek sıkıntılar oluyor. Onlara da her gelen itirazı, şikayeti kayda alıyoruz. Tamamlanıncaya kadar da takibini yapıyoruz."

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

- Vali Ömer Toraman: - "19 bin 183 konut teslim ettik. Bu çok yüksek bir rakam"

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

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deprem Elazığ

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