Elazığ'da "25. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "25. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliği, düzenlenen Şiir Gecesi programı ile sona erdi.

Nurettin Ardıçoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Şiir Gecesi'nde, Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan, KKTC ve Irak'tan katılan şairler şiirlerini seslendirdi.

Bu yıl Şair Abay Kunanbay anısına ve "birlik" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, 25. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Elazığ'da deprem ve sonrasında yaşanan salgından dolayı ara verilen kültür sanat faaliyetlerine ağırlık verdiklerini aktaran Toraman, şöyle konuştu:

"Şiir hayatın her alanına tekabül eden bir alandır. Bugün millet olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Amasra'da meydana gelen maden patlamasıyla 41 madencimizi kaydettik. Bu acıları da üzüntüleri de tarihe not düşecek olan şairler, yazarlardır. Bu nedenle şiir kimi zaman acıları kimi zaman üzüntüleri kimi zaman ağıtları içerir."

Bu yılki etkinliğin temasının birlik olduğunu anımsatan Toraman, "Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına girerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılına adım atıyoruz. İnşallah bu Türk yüzyılına da evrilecektir. Çünkü Türk dünyası dilde, fikirde, işte birlik sağladığı zaman bu birliği, Türk birliğini gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehirlerin, sanatın, kültürün ve medeniyetin birikimini bağrında yaşatan mekanlar olduğunu anlattı.

Toplumun değerlerine sahip çıkmak ve yaşatmak için mücadele verdiklerini belirten Şerifoğulları, "Bizler sanatımızı, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma adına yerel yöneticiler olarak şehrimize yatırımlar yapıyoruz. Fuar ve kongre merkezimizi inşa edip sizlerin hizmetine sunduk. Bir haftadır kitap fuarımız aktif şekilde icra ediliyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin her bölgesinde kütüphaneler açıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ ise birliğe en fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu dile getirdi.