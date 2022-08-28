ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 54 ton sahte gübre ele geçirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar ilçesi Çakırbaş köyünde sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu depoda inceleme yapan ekipler, bandrol ve barkodlarının sahte olduğu tespit edilen 54 ton sahte gübreye el koydu.
Firma ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi
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