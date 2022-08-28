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Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

28.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 54 ton sahte gübre ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar ilçesi Çakırbaş köyünde sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu depoda inceleme yapan ekipler, bandrol ve barkodlarının sahte olduğu tespit edilen 54 ton sahte gübreye el koydu.

Firma ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

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