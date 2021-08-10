Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçı Caddesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak yangına müdahale etti.

Binanın içini saran dumanlar nedeniyle apartman sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.