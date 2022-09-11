YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

11.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde önceki gün batan balıkçı teknesindeki bir kişi row cihazı (su altı arama robotu) ile aranıyor.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölü'nde 9 Eylül'de batan balıkçı teknesindeki Yaşar Zariç'in (56) bulunması için başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sürüyor.

Zariç'in bulunması için polis, jandarma ve AFAD dalgıç ekiplerince batan teknenin, suyun 51 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

Alanın derinliğinin 70 metreyi bulması dolayısıyla arama çalışmalarında row cihazı da kullanılıyor.

Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçı teknesi 9 Eylül'de eski feribot iskelesi yakınlarında batmış, teknedeki Yaşar Zariç ve Arif Özel (26) tekneyle suya gömülmüştü.

Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkıp kurtulmuş, Zariç'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ balıkçı teknesi

Elazığ Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:25
İkindi
15:58
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.