Zariç'in bulunması için polis, jandarma ve AFAD dalgıç ekiplerince batan teknenin, suyun 51 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde önceki gün batan balıkçı teknesindeki bir kişi row cihazı (su altı arama robotu) ile aranıyor.

Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz