Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil Yıldızbağları Kavşağı'nda çarpıştı.

Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

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