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Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

08.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da emniyet ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na doğru trafik yoğunluğunun arttığı kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri sıkılaştırdı.

Kara yollarında belirli bölgelerde ve uygulama noktalarında tüm tedbirleri alan ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi.

Denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler, uygulama noktalarına bildirilerek kural ihlalleriyle ilgili haklarında işlem yapıldı.

Ekipler trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmek ve meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarını önlemek maksadıyla trafiğin yoğun olduğu yol kesimlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca uygulama noktalarında durdurulan sürücülere İçişleri Bakanlığının "Bayramınız Kemerli Olsun" broşürleri dağıtılarak, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ emniyet jandarma

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