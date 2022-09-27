YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

27.09.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

ELAZIĞ (AA) - "Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Elazığ'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, komandoları Suriye'ye görevine yolcu etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Komandoların görevlerini layıkıyla yapıp döneceklerini ifade eden Toraman, "Türkiye yurt içinde terörle mücadele etmenin yanında terörü kaynağında kurutmak için nerede olması gerekiyorsa oraya gitti." dedi.

Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisizleştirerek vazifesini en iyi şekilde yerine getirdiğini aktaran Toraman, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı harekatlar neticesinde güvenli bölgeler oluşturuldu ve bu bölgeler kahraman jandarmalarımıza ve polislerimize emanet edildi. Onlar da bu bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor. Ama daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarının ileri bekçisi oluyorlar. Onların varlıkları ve bu vazifeleri sayesinde biz de yurt içerisinde huzur, barış ve emniyet içerisinde yaşıyoruz."

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren de Türkiye Cumhuriyetinin birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye, terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam ettiği belirtti.

Evren, "Ecdadımız geçmişte, içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse biz de bugün şanlı bayrağımızı göklerde ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız. Bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Müftüsü Selami Aydın, dua etti.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik yola çıktı.

Törene, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler ve aileleri katıldı.

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
suriye Elazığ Komando jandarma

Elazığ Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:19
İkindi
15:42
Akşam
18:21
Yatsı
19:37
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.