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Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

15.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurmak için banka önlerinde yoğunluk oluşturdu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelenen projenin ikinci gününde vatandaşlar, hazırladıkları evrakları teslim etmek için banka önlerinde sıra bekledi.

Başvuru için bekleyen Yusuf Koşan, AA muhabirine, devletin sağladığı bu imkandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kendisine de kurada ev çıkmasını temenni ettiğini dile getiren Koşan, "Devletimiz böyle güzel bir proje başlattı. Biz de başvuruda bulunmak için sırada bekliyoruz. İnşallah bize de çıkar ve ev sahibi oluruz. İhtiyacı olanlar için çok faydalı proje." diye konuştu.

Metin Doğan ise ev alma imkanı olmayanlar için bu projenin bir fırsat olduğunu aktardı.

Doğan, "Başvuru yaptım. Ev çıkarsa çok memnun olurum. Bundan sonrası şans." ifadesini kullandı.

Elazığ'da proje kapsamında 1651 konut inşa edilecek.

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

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