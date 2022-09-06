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Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

06.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, sergideki fotoğrafların, tarımsal üretimin öneminin ve üreticilerin ortaya koyduğu emeğin görülmesi noktasında farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Sergide farklı tarımsal üretimlere ilişkin birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Tarlada, bağda ve bahçede üretim yapan insanlarımızın bizler için büyük emeklerle ürettiğinin göstergesi bu fotoğraflar. Umuyoruz ki insanlarımız kendileri için sunulan bu gıdaları tüketirken israf etmeme noktasında daha duyarlı olacaklardır. Bu anlamda ilimizde de açılan bu serginin bütün vatandaşlarımız tarafından gezilmesini önemsiyoruz ve istiyoruz. İnşallah insanlarımız kendileri için üretim yapan çiftçilerimizi bu fotoğraflarda görünce israfı önleme konusunda biraz daha titiz davranacaklar. Yakın zamanda Avrupa Birliği uhdesinde yürüteceğimiz bir proje kapsamında ilimizde israfı önlemeyle ilgili bir farkındalık projesi hayata geçireceğiz."

Kılıç, serginin 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını belirtti.

Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, TEİAŞ Bölge Müdürü Ahmet Sanaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya da katıldı.

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'da "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

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