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Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

17.07.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan denetledi.

Kara yollarında belirli bölgelerde ve uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi.

Elazığ ile Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli arasında bağlantı sağlayan kara yolları üzerinde havadan gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler, uygulama noktalarına bildirildi.

Trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmek ve meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimler sonucunda kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi

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