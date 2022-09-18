Elbisesine bakışlardan rahatsız olmuştu! Serel Yereli'den cesur paylaşım açıklaması

Türkiye'de oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye giden Serel Yereli sık sık paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Müzik kariyerinde ilerlemek istediği söyleyen güzel isim, İngiltere'de şarkıcılık dışında başka işlerde de çalıştığını söyledi. İngiltere'de Serel Yereli yaşadığı zorlukları "Para kazanayım diye bir şey yapan biri değilim. Kalacak yerimin olmadığı oradan oraya kaldığım günlerim çok oldu. Param bitince belli yerlerde sahne aldım. Para konusunda bir düzen kurmadım. Ek gelir olarak vize şirketinde vize almak isteyenlere sunuculuk yaptım" diye anlattı.

"İDDİALI POZLARDAN VAZGEÇMEM"

Türkiye'den bir müzikal projesi için teklif aldığını ve projenin olması durumunda İngiltere ile Türkiye arasında mekik dokuyacağını anlatan Serel Yereli açıklamasında şunları söyledi:





"Bir proje geldi. Müzikal tam benlik olabilecek tek şey geldi. Müzikal oyuncusu olmaktı benim hayalim zaten çocukluğumda da. Burada oyuncu olurken de amacım bir an evvel para kazanıp yurt dışına gitmekti. Şimdi İngiltere'de belli mekanlarda dört aydır sahne alıyorum. Oradan bazı menajerle görüşüyorum sonra orada albüm yapacağız."

Yereli geçtiğimiz günlerde giydiği dantelli elbisesi ile Nişantaşı'nda dolaşırken yaşlı bir kadının bakışlarından rahatsız olduğunu sosyal medya hesabından "Biraz önce bir teyze elbiseme kınayıcı bakışlar atarak baştan aşağı beni süzdü" sözleriyle dile getirmişti.

"İSTANBUL'DA KİRLİ BAKIŞLAR VAR" "Dün burada yürürken bir teyze böyle beni süzüyordu ben de onu süzdüm" diyen genç müzisyen, ayrıca yurtdışına gidiş nedenlerinden birinin de bu tür tutumlar olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "Çok etrafımla ilgili insan değilim ama oluyor. İstanbul'da daha bir kirli bakış türü var. Ben yurtdışında daha huzurluyum. Bu tarz durumlar gitmemi, yani bu kafa yapısı gitmemi tetikledi"