Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda... 'Artık yeter'

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltı atışları sonucu mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de Konferans Ligi'nden elenilmesi moralleri hayli bozmuş durumda.

İSMAİL KARTAL'A BÜYÜK TEPKİ

Sarı-Lacivertliler'in Olympiakos'a elenmesinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi olurken, Kartal'ın özellikle maç içerisinde yaptığı değişikler tepkilere neden oldu.

FRED VE İRFAN CAN...

Özellikle maçın iyilerinden Fred ve İrfan Can'ı kenara alması taraftarı hayli kızdırırken sosyal medyada İsmail Kartal paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

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