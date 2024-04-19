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  4. Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda... 'Artık yeter'

Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda... 'Artık yeter'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 01:27
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Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u Kadıköy'de 1-0 mağlup ederken penaltı vuruşları sonrası rakibine yenilerek Avrupa defterini kapattı. Alınan bu sonuç sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a keserken dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltı atışları sonucu mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de Konferans Ligi'nden elenilmesi moralleri hayli bozmuş durumda.

İSMAİL KARTAL'A BÜYÜK TEPKİ

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Sarı-Lacivertliler'in Olympiakos'a elenmesinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi olurken, Kartal'ın özellikle maç içerisinde yaptığı değişikler tepkilere neden oldu.

FRED VE İRFAN CAN...

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Özellikle maçın iyilerinden Fred ve İrfan Can'ı kenara alması taraftarı hayli kızdırırken sosyal medyada İsmail Kartal paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...
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