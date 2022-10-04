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  4. Eleştiri oklarının hedefinde o var! Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

Eleştiri oklarının hedefinde o var! Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

04.10.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Son olarak Adana Demirspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkan ve bu sezon her karşılaşmada Okan Buruk'un tercih ettiği genç futbolcunun gösterdiği etkisiz performans eleştiri toplamıştı. 6. haftadaki Kasımpaşa maçında 2 gol kaydeden ve diğer karşılaşmalarda skor katkısı verememişti. 23 yaşındaki futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılı takımın gol yollarında yaşadığı problem dikkat çekmiş ve hücum hattında yer alan oyuncular tepki çekmişti. Bu isimler arasında en çok konuşulanı ise bu sezon her maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İSTEDİĞİ MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU

GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU
Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezona adeta damgasını vuran Aktürkoğlu, takımı adına kötü geçen dönemde taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

BU SEZON İSE...

BU SEZON İSE...
Genç yıldızın bu sezon yaşadığı düşüşün nedeninin aldığı düşük maaş olduğu iddia edilmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu sebeple kendisini sahaya veremediği öne sürülmüştü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bu iddiaların ardından Galatasaray'dan yıllık 10 milyon TL kazanan Kerem ile sarı - kırmızılı yönetim masaya oturdu ve görüşmelere başladı.

10 MİLYON TL ALIYOR

10 MİLYON TL ALIYOR
Gaaltasaray'a 2020/21 sezonunda katılan ve 900 bin TL'lik kontrata imza atan Aktürkoğlu'nun sözleşmesi geçtiğimiz sezon Burak Elmas tarafından 10 milyon TL'ye yükseltilmişti.

KEREM'İN MAAŞ BEKLENTİSİ

KEREM'İN MAAŞ BEKLENTİSİ
Milli futbolcunun menajeri ile görüşen Galatasaray'ın aldığı cevapta Kerem Aktürkoğlu'nun maaş beklentisinin 30 milyon TL olduğu öğrenildi.
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