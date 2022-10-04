Eleştiri oklarının hedefinde o var! Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılı takımın gol yollarında yaşadığı problem dikkat çekmiş ve hücum hattında yer alan oyuncular tepki çekmişti. Bu isimler arasında en çok konuşulanı ise bu sezon her maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İSTEDİĞİ MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezona adeta damgasını vuran Aktürkoğlu, takımı adına kötü geçen dönemde taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

BU SEZON İSE... Genç yıldızın bu sezon yaşadığı düşüşün nedeninin aldığı düşük maaş olduğu iddia edilmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu sebeple kendisini sahaya veremediği öne sürülmüştü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI Bu iddiaların ardından Galatasaray'dan yıllık 10 milyon TL kazanan Kerem ile sarı - kırmızılı yönetim masaya oturdu ve görüşmelere başladı.

10 MİLYON TL ALIYOR Gaaltasaray'a 2020/21 sezonunda katılan ve 900 bin TL'lik kontrata imza atan Aktürkoğlu'nun sözleşmesi geçtiğimiz sezon Burak Elmas tarafından 10 milyon TL'ye yükseltilmişti.