'Elini öpün, özür dileyin!' Suudi Arabistan'a yenilen Arjantin için sosyal medyada Mauro Icardi çılgınlığı...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, ilk büyük sürpriz gerçekleşti. C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Suudi Arabistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Suudi Arabistan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari kaydetti. Arjantin'in tek sayısı ise 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltısından geldi.

Bu skorun ardından turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'e kamuoyunda tepki üstüne tepki yağdı.

MAURO ICARDI GÜNDEM OLDU

Dünya Kupası'na puansız bir başlangıç yapan Tangocular; mağlubiyetin şokunu yaşarken, Türk futbolseverler de Arjantin'in Milli Takım kadrosuna davet almayan Mauro Icardi'nin ismini gündeme soktu.

Galatasaray'da forma giyen yıldız golcünün arasının teknik direktör ve Lionel Messi ile bozuk olduğu iddia edilmişti. İşte sosyal medyadaki Mauro Icardi tepkileri...