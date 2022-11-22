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'Elini öpün, özür dileyin!' Suudi Arabistan'a yenilen Arjantin için sosyal medyada Mauro Icardi çılgınlığı...

22.11.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda ilk sürpriz yaşandı! C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Tangocular, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılınca Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Galatasaraylı Mauro Icardi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk futbolseverler, Arjantin'in yenilgisinin ardından Mauro Icardi'yi en çok konuşulanlar arasına soktu.

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, ilk büyük sürpriz gerçekleşti. C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Suudi Arabistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Suudi Arabistan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari kaydetti. Arjantin'in tek sayısı ise 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltısından geldi.

Bu skorun ardından turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'e kamuoyunda tepki üstüne tepki yağdı.

MAURO ICARDI GÜNDEM OLDU

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Dünya Kupası'na puansız bir başlangıç yapan Tangocular; mağlubiyetin şokunu yaşarken, Türk futbolseverler de Arjantin'in Milli Takım kadrosuna davet almayan Mauro Icardi'nin ismini gündeme soktu.

Galatasaray'da forma giyen yıldız golcünün arasının teknik direktör ve Lionel Messi ile bozuk olduğu iddia edilmişti. İşte sosyal medyadaki Mauro Icardi tepkileri...

MAURO ICARDI TEPKİLERİ

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