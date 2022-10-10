"Askerlerin gönüllerini fethedip onların gönüllerindeki yerimi muhafaza etmek için 70 kasa elma getirdim. Bir tondan biraz fazla. Hudut boylarındaki askeri birliklerine dağıtacağız inşallah. Kendi bahçelerimin elmaları, kendimiz topluyoruz. İki bahçem var. Bahçenin birini komple güvenlik güçlerine ikram ediyorum. Öbür bahçeyi de satıp masrafta kullanıyorum."

"Elmacı Dede" Kilis'teki askerlere Denizli'den 70 kasa elma getirdi

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