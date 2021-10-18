Emin Kar kimdir, neden öldü? Eski Samsunspor Kulübü futbolcusu ve başkanı Emin Kar kaç yaşındaydı?

Samsunspor'un efsane ismi olarak bilinen futbolcu Emin Kar hayatını kaybetti. Emin Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi görmekteydi. Peki seneler evvel 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan Emin Kar kimdir?

EMİN KAR KİMDİR?

Eski Samsunspor Kulübü futbolcusu ve başkanı olarak bilinen 61 yaşındaki Emin Kar hayatını kaybetti. Emin Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

TFF'nin de başsağlığı mesajı yayınladığı Emin Kar'ın hayatı merak ediliyor. Emin Kar 1 Ocak 1960 senesinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Emin Kar profesyonel kariyerini Samsunspor'da sürdürmüştür. Emin Kar Türk eski futbolcu, Samsunspor başkanı ve yöneticisi olarak görev almıştır.

Futbola Trabzon Endüstri Meslek Lisesinin okul takımında başlamıştır ve 1980'de kurulan Yalıspor'da devam etmiştir. Emin Kar, 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya seçildi. Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından izlenilip beğenilen Kar, 1981 yılında takıma transfer edilmiştir.

KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELDİ 1981-82 döneminde profesyonel olduğu Samsunspor ile o zamanki adı Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakalamıştır. Süper Lig şampiyonluğuna oynamış olan ve Samsunspor taraftarlarınca 'efsane' olarak nitelenen kadronun değişmezlerinden biri olan Kar başarısı ile takımda kaptanlığa kadar yükselmiştir.