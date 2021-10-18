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Emin Kar kimdir, neden öldü? Eski Samsunspor Kulübü futbolcusu ve başkanı Emin Kar kaç yaşındaydı?

18.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Samsunspor Kulübü futbolcusu ve başkanı olarak bilinen Samsunspor'un efsane ismi Emin Kar hayatını kaybetti. Kar, 4 gün önce geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi görmekteydi. Peki Emin Kar kimdir, neden öldü? Eski Samsunspor Kulübü futbolcusu ve başkanı Emin Kar kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

Samsunspor'un efsane ismi olarak bilinen futbolcu Emin Kar hayatını kaybetti. Emin Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi görmekteydi. Peki seneler evvel 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan Emin Kar kimdir?

EMİN KAR KİMDİR?

Eski Samsunspor Kulübü futbolcusu ve başkanı olarak bilinen 61 yaşındaki Emin Kar hayatını kaybetti. Emin Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
TFF'nin de başsağlığı mesajı yayınladığı Emin Kar'ın hayatı merak ediliyor. Emin Kar 1 Ocak 1960 senesinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Emin Kar profesyonel kariyerini Samsunspor'da sürdürmüştür. Emin Kar Türk eski futbolcu, Samsunspor başkanı ve yöneticisi olarak görev almıştır.
Futbola Trabzon Endüstri Meslek Lisesinin okul takımında başlamıştır ve 1980'de kurulan Yalıspor'da devam etmiştir. Emin Kar, 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya seçildi. Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından izlenilip beğenilen Kar, 1981 yılında takıma transfer edilmiştir.

KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELDİ

KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELDİ
1981-82 döneminde profesyonel olduğu Samsunspor ile o zamanki adı Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakalamıştır. Süper Lig şampiyonluğuna oynamış olan ve Samsunspor taraftarlarınca 'efsane' olarak nitelenen kadronun değişmezlerinden biri olan Kar başarısı ile takımda kaptanlığa kadar yükselmiştir.

'KIRKAYAK' OLARAK ANILMAKTAYDI

'KIRKAYAK' OLARAK ANILMAKTAYDI
Samsunspor'un Türkiye Kupası finaline kadar çıktığı 1987-88 sezonunda toplamda 35 maça çıkmış, 4 de gol kaydetmiştir. 20 Ocak Faciası'nda ise belden aşağısı sakat kalmış ve futbol hayatı sonlanmıştır. Top kapma ve karambolden top çıkarma becerisi sebebiyle Kırkayak olarak anılan Kar, Samsunspor taraftarları tarafından seçilen Samsunspor tarihinin en iyi on birinde yer almıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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