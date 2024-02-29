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Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 10:13
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Bir dönem ekranların aranılan isimleri arasında yer alan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi ile ekranlara geri dönen Emine Ün yeni projesinin galasına kızıyla katıldı. Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru'yu görenler çok şaşırdı. Duru Kınay güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

emine ün

Şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi ile ekranlara geri dönen Emine Ün yeni projesinin galasına kızı Duru ile katıldı. Anne kızı birlikte görenler çok şaşırdı.

duru

Şimdilerde 20 yaşında olan Duru Kınay güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Duru Kınay'ı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'İkiz gibiler' şeklinde yorumlar yaptılar.

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Youtube

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Emine Ün Emre Kınay Oyuncu yaşında
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