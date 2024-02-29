Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.
Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi ile ekranlara geri dönen Emine Ün yeni projesinin galasına kızı Duru ile katıldı. Anne kızı birlikte görenler çok şaşırdı.
Şimdilerde 20 yaşında olan Duru Kınay güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
Duru Kınay'ı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'İkiz gibiler' şeklinde yorumlar yaptılar.