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  4. Emre Altuğ takipçilerini 86 yılına götürdü! "Bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum"

Emre Altuğ takipçilerini 86 yılına götürdü! "Bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum"

07.01.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide izlediğimiz Emre Altuğ, sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü takipçilerini lise yıllarına götürdü.

Emre Altuğ sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yıllar öncesine götürmekten de geri durmayan Emre Altğu, Instagram'ın TBT akımına uydu ve bu defa sevenlerini lise yıllarına götürdü.

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İlerleyen yaşına rağmen fiziğini korumayı başaran Altuğ, şimdilerde AVM olduğunu söylediği lisesinde çekilmiş bir karesini:

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"Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum 86 ya da 87 yılında şimdi avm olan okulumda! #şişliterakkilisesi Nasıl? #tbt" notuyla paylaştı.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

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Ahu Tuğba

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Mustafa Ceceli

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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ sosyal medya

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