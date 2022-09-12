SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emre Belözoğlu'ndan maç sonrası Beşiktaş'a gönderme! "Daha iyileriyle de oynadık!"

Emre Belözoğlu'ndan maç sonrası Beşiktaş'a gönderme! "Daha iyileriyle de oynadık!"

12.09.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği müsabaka, turuncu - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'nun "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla oynadık" ifadeleri dikkat çekmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılarında çok büyük bir camia ve iyi bir takım olduğunu ifade ederek, “Kazanmak bizim için önemliydi. Genel hatlarıyla çalıştığımız, bildiğimiz oyun oynayan takım vardı karşımızda. Yüksek pas organizasyonu olmamasına rağmen, direkt hücumları tercih eden ve her yerden orta yapan formasyonu var bu sene. Ligimize baktığımızda çok etkili iç saha maçları oynuyorlar. Bizde topun biraz daha bizde kalmasını istedik. Pas tercihleri daha iyi olsaydı 2 ve 3. bölgeyi topu taşımada daha rahat bir şekilde devreye girebilirdik. Traore daha zor pozisyonda attı, daha kolayda kaçırdı. Bire biri oynamak istedik. Bazı oyuncuların performansı da doğal 2, 3 günde bir maç oynamaktan. Geride kalınca Beşiktaş oyunun belirli bölümde hakim oldu. Kazanmak mutlu ediyor, bunu alışkanlık haline getirmek benim gibi bir teknik adam için önemli. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

"DAHA İYİLERİYLE DE OYNADIK"

AA-20220912-28879979-28879976-BESIKTAS_MEDIPOL_BASAKSEHIR (Large)

Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla oynadıklarını dile getiren Belözoğlu, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık." ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN GOL YİYECEĞİZ"

ecf93eb5-8a7e-4bc7-9f49-aaf86494637d

Futbolunda olmazsa olmazı iyi defans yapmak olduğunu belirten Belözoğlu, “Bu düzeni, topa sahip olma oyununu isteyen takımlara baktığınızda savunma güvenliğini de üst düzey yapıyor. Beşiktaş birkaç pozisyona girdi. Oyunu çok fazla organizasyon üstüne kurup, kenara inmeden de direkt oyunla sizi bozabilecek bir rakip. Her ne olursa olsun bu düzenden vazgeçmeyeceğiz. Oyuncuların hepsi istekli arzulu. Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak, oyun üstünlüğünü sağlamak daha önemli konular” ifadelerini kullandı.

"KAYBEDEN KONUŞULACAKTI"

e1488927-f2e8-4090-a677-0d07cd0e680f

Beşiktaş’ın 7 tane yüzde yüz pozisyonu olmadığını düşündüğünü belirten genç teknik adam, “Oyunun değerlendirmesini yaparken 1 tane isabetli şuttan bahsedebiliriz. Karşımızda bu ülkenin en büyük takımlardan biri var. Bizde duruma göre kadro kurduk ve başarılı olduk. Biz çok iyi oyunla kazansaydık, bu maçın kazananın değil de kaybedeninin konuşulması daha fazla oluyor. Bu durumlar daha doğaldır. Bizde fazlasıyla bu ülkede rakamsal olarak 10 maçtır 3 galibiyeti burada Başakşehir ile. Değerlendirmeleri yaparken biraz daha oyun üzerine değerlendirme yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

"BEN TÜRK'ÜM DİYORSA OYNAMALIDIR"

AA-20220912-28880451-28880449-BESIKTAS_MEDIPOL_BASAKSEHIR (Large)

Yusuf Demir’in Türk statüsünde oynamaması ile ilgili soruya cevap veren Emre Belözoğlu, “Yusuf Demir’in kural değiştikten sonra geldiği için transferden başka, milli takımı tercih etmesinden dolayı kurala dayalı durum. Bir oyuncu Türk’üm ben diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa bence şahsi fikrim oynamalıdır. Mesut’ta belirli bir seneden önce geldiği kural. O yüzden Türk statüsünde oynuyor. Mesut Almanya’yı tamamen karşısına almış bir oyuncu” şeklinde konuştu.

"SEVGİNİN DE NEFRETİN DE BÜYÜMESİNE GEREK YOK"

Kendisi aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili konuşan Belözoğlu, “Beşiktaş stadında çok top oynadım, burada hep tepki gösteriyorlar. Takım geriye çekildi diye, oyun siz istemeseniz de oraya gidiyor. Ben 17, 18 yaşından beri bu işi yapıyorum. Hak etmediğim kadar eleştirilere, hak etmediğim sevgileri de gördüm. Sevginin de, nefretin de büyütülmesine gerek yok. Ben işimi yapacağım sadece. Övgüler, sevgisizlikler olacak. Herkesin bizi sevmeye gönlü de olmaz, bunu anlayışla karşılamamız gereken bir durum” dedi.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Emre Belözoğlu beşiktaş spor Bakan spor toto erden spor tot süper li spor to maçın başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ezeli rakiplere gönderme! Şampiyonluk...

Ezeli rakiplere gönderme! Şampiyonluk...

Başakşehir, Beşiktaş'ı yeni transferiyle devirdi!

Başakşehir, Beşiktaş'ı yeni transferiyle devirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.