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Emre Belözoğlu sevenlerini korkuttu! 3-0 biten maç sonrası...

13.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşma sonunda röportaj vermesi için beklenen Emre Belözoğlu, yaşadığı rahatsızlık gereği toplantıya katılamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas’ı ağırladı. Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Maç sonunda Başakşehir taraftarını tedirgin eden bir gelişme yaşandı.

BASIN TOPLANTISINA KATILAMADI

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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş sebebiyle basın toplantısına katılamadı. Başakşehir'den bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Maç boyunca hiçbir problemi olmadığı gözlenen Belözoğlu'nun yaşadığı bu ani rahatsızlık taraftarları endişelendirdi.

Başakşehir-RFS Fotoğrafları

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