Emre Belözoğlu sevenlerini korkuttu! 3-0 biten maç sonrası...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas’ı ağırladı. Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Maç sonunda Başakşehir taraftarını tedirgin eden bir gelişme yaşandı.

BASIN TOPLANTISINA KATILAMADI

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş sebebiyle basın toplantısına katılamadı. Başakşehir'den bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Maç boyunca hiçbir problemi olmadığı gözlenen Belözoğlu'nun yaşadığı bu ani rahatsızlık taraftarları endişelendirdi.