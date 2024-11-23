Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru 20 yaşında! Görenler aynı şeyi söyledi! ''Annesinin kopyası''

Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Duru artık 20 yaşında. Güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren Duru yeni yaşını kutladı.

Emine Ün kızı ile bir karesini sosyal medya üzerinden paylaşarak ''Hayat seninle daha çok güzelleşti… Benim kızım olman öyle büyük bir mutluluk ki kelimeler yetmez… 20 yıl önce bugünü tekrar hatırlamak ve şükretmek nasıl güzel. Yeni yaşında tüm iyilikler ve güzellikler, sağlık seninle olsun benim canım, benim herşeyim kızım iyiki doğdunn iyiki benim kızımsın. Seni çok Seviyorum' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu gönderisine kısa sürede beğeni yağarken anne kızın benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Emine Ün ve kızı Duru için 'annesinin kopyası', 'aynı annesi', 'bu kadar benzerlik olmaz', 'kendini doğurmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ

Duru Kınay son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aşkını ilan etmiş ve İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile birlikte olduğunu duyurmuştu.