Emre Taşdemir, Giresunspor'a transfer oluyor

Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a transfer oluyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

KİRALIK

26 yaşındaki sol bek oyuncusunun, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

"EMRE TAŞDEMİR İLE İLGİLİ BİR TALEBİMİZ VE İSTEĞİMİZ VAR"

Bilindiği üzere Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, geçtiğimiz günlerde Emre Taşdemir'in transfer durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Karaahmet, "Emre Taşdemir ile ilgili bir talebimiz ve isteğimiz var. Transferi sonuçlandırabilecek miyiz biliyoruz. Galatasaray tarafının o konuda karar vermesi lazım. Onların kararını bekleyeceğiz ondan sonraki süreçte takip ettiğimiz transferlerden bir tanesi. Takımımıza katabilirsek mutlu olacağız" dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Öte yandan Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Taşdemir, çıktığı 31 maçta 6 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)