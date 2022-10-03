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En seksi meslekler belli oldu! Her 20 kişiden birinin ilişkisi var

03.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yapılan bir araştırma “En seksi meslekleri” ortaya çıkarttı. Fix Radio tarafından 2000 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmanın sonucuna göre en seksi bulunan mesleklerin zirvesinde boyacılar ve dekoratörler yer aldı. Ankete katılan her 20 kişiden biri, evinde çalışan bir sıvacı, inşaatçı, tesisatçı, elektrikçi veya tamirci ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.

İngiltere’de yapılan bir araştırma ülke gündemine yerleşmeyi başardı. 2000 kişinin katılımıyla tamamlanan anket çarpıcı sonuçları ortaya çıkarttı. Daily Star’ın haberine göre katılımcıların büyük bir bölümü evinde çalışan kişileri çekici buluyor. İnsanların en çok ilişki yaşadığı ve çekici bulduğu meslek gruplarının başında %9 oranıyla boyacılar ve dekoratörler yerini alırken çatı ustaları da %2’lik bir oranla listeye giriş yapmayı başardı.

MÜŞTERİLERİYLE EVLENDİLER

Fix Radio programına konuk olan anketin sözcüsü, katılımcıların %6’lık bölümünün inşaat işlerinde çalışan kişilere aşık olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Anket yönetiminin yaptığı açıklamada, “Anket yaptığımız 2.000 İngiliz’in %6’sının inşaat işçilerine onlar evlerinde çalışırken aşık olduğunu itiraf ettiğini gördük” dedi.
Anketin sonuçlarını değerlendiren Tom Alexander isimli bir inşaat işçisi kendisinin de kimi zaman müşteriyle flört ettiğini ancak hiçbir zaman ciddi bir ilişki olmadığını belirtti.
Meslektaşlarının müşteriyle ilişkilerini anlattığını ifade eden Alexander, “Meslektaşlarımın büyük bir bölümü müşteriyle sevgili oldu. Hatta bazıları evlendi. İşlerini iyi bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum ama bazı çılgın hikayeler de duydum. Tanıdığım bir tesisatçının bir işi bitirmesi yıllar aldı çünkü o müşterisine her gittiğinde yapacak daha iyi işleri vardı. Ben de flört ve ilişkilerden payıma düşeni aldım ama çalıştığın biriyle çıkmak hiçbir zaman tam olarak doğru görünmüyor, her şey gözyaşlarıyla ve hüsranla bitebilir” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere araştırma meslek
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