En ünlü pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in fotoğrafları ortaya çıktı

Cezaevinde intihar eden çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in geçmişte Kraliçe Elizabeth’in Balmoral’da bulunan evinde çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ SEKS SUÇLUSU! FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

BBC’de yer alan habere göre, Epstein’in seks ticareti ve pedofili ağında suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in davasında, Epstein ve Maxwell çiftinin 1999’da çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafın, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un çifti İskoçya’da bulunan evlerinde çekildiği belirtildi.

Epstein’in Manhattan’daki evinde bulunan fotoğraf, Manhattan’da görülen davada jüriye, Epstein ve Maxwell’in oldukça yakın oldukları, ‘suç ortağı’ olduklarını pekiştirmek için gösterildi.

Kraliçe Elizabeth ve ailesinin de aynı noktada fotoğrafları olduğu belirtildi.