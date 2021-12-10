MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. En ünlü pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in fotoğrafları ortaya çıktı

En ünlü pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in fotoğrafları ortaya çıktı

10.12.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevinde intihar eden çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. Sevgililerin fotoğrafları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cezaevinde intihar eden çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in geçmişte Kraliçe Elizabeth’in Balmoral’da bulunan evinde çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ SEKS SUÇLUSU! FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

BBC’de yer alan habere göre, Epstein’in seks ticareti ve pedofili ağında suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in davasında, Epstein ve Maxwell çiftinin 1999’da çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı paylaşıldı.
Fotoğrafın, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un çifti İskoçya’da bulunan evlerinde çekildiği belirtildi.
Epstein’in Manhattan’daki evinde bulunan fotoğraf, Manhattan’da görülen davada jüriye, Epstein ve Maxwell’in oldukça yakın oldukları, ‘suç ortağı’ olduklarını pekiştirmek için gösterildi.
Kraliçe Elizabeth ve ailesinin de aynı noktada fotoğrafları olduğu belirtildi.
Epstein ve Maxwell çiftinin Prens Andrew’la yakın bir dostluk geçmişi olduğu biliniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Ceza artırımı için TBMM’ye yasa teklifi sunulacak

Ceza artırımı için TBMM’ye yasa teklifi sunulacak

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi! Polis geldi

Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi! Polis geldi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.