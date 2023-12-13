Ender Saraç hakkında bir korkunç iddia daha! Çocuğunun ifadesindeki detayı anlattı: ‘Ben doktorum, ne yaptığımı biliyorum, korkma'

"ÇOCUK DOĞRUYU SÖYLÜYOR"

Devamında Pehlivan, "En önemli şey... Çünkü biliyorsunuz ki Ender Saraç cephesi bu meseleyi hep yalanladı. Ender Saraç cephesi bunu yalanladı, işte eşinden boşanma süreci yaşandığını, bundan dolayı iftiraya maruz kaldığını vesaire söyledi. Ancak hem adli görüşmeci hem ilgili psikoloğun anlattıklarından şunu görüyorum ben; bu Çocuk İzlem Merkezi'nin 7 Aralık'ta alınan ifadesi, yani daha yeni bir ifade, 4 gün önceki ifadeden bahsediyorum... Çocuk doğruyu söylüyor, en azından psikologların ve oradaki adli görüşmecinin beyanları... Çocuk doğruyu söylüyor. Çocuk zaten şunu söylüyor; 'ya ben bunları aslında anlatmayacaktım ancak' diyor 'Biz okulda vücudumuzla ilgili bazı bilgiler aldık, yani böyle bir ders aldık, ben bundan sonra bana istismar yapıldığını fark ettim' ve yani çok ayrıntılara girmek istemiyorum aslında çocuğun bu meseleyi keşfedip annesine aktarması ve annesinin ortaya çıkarması sürecini biz yaşıyoruz ve annesi zaman içinde puzzle'ları da tamamlıyor yani yıllar içinde olan birçok kareyi tamamlayarak böylesi bir cinsel istismar vakasının gerçekleştiğini söylüyor. Hem psikolog hem de adli görüşmeci de bunu doğruluyor ve çocuğun yalan söylemediğini, hiç kurgusal bir hata yapmadığını, hayal ürünü olmadığına dair tespitleri var oradaki psikologların da. Tabii ki bu dava sürecini direkt etkileyecek bir ifade. Yargılama sürecini hepimiz takip edeceğiz." şeklinde konuştu.