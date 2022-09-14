Engellilerden "eğitim haklarının iyileştirilmesi" talebi

Engelliler Konfederasyonu üyeleri, yeni eğitim öğretim döneminde engellilere verilen hakların ve koşulların iyileştirilmesini istedi.

Konfederasyon üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

Burada grup adına konuşan Konfederasyon Başkanı Mustafa Özsaygı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı okulların bütçesi içerisinde engellilerin eğitimi için yeterli düzeyde bütçe, kadro, müfredat düzenlemesi yapılmadığını öne sürdü.

Özsaygı, engellilerin okullardaki hareketlerinin kısıtlanmaması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Toplu taşıma araçlarında da erişilebilirliğin hala sağlanamadığını belirten Mustafa Özsaygı, tüm bu durumların engelli çocukları da okul hayatından uzaklaştırdığını ifade etti.