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Engin Altan Düzyatan kimdir, aslen nereli? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve eşi kim?

17.08.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve sevilen oyuncular arasında yer alan Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. TRT1'de yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinde Oruç Reis karakterini canlandıracak olan sevilen ismin hayatı araştırılıyor. Peki Engin Altan Düzyatan kimdir, aslen nereli? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve eşi kim? İşte ayrıntılar...

2001 senesinde yayınlanan Ruhsar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış olan Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almış olan sevilen oyun Engin Altan Düzyatan, TRT1'de yayınlanacak Barbaroslar dizisinde yer alacak. Peki Engin Altan Düzyatan kimdir, evli mi?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

TRT 1 ekranlarının yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi için geri sayım devam ederken Oruç Reis karakterine hayat verecek olan Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edilmeye başlandı.
Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlara gelen Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Engin Altan Düzyatan henüz lise zamanlarında tiyatro ile tanışmıştır. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne kayıt olmuş olan Düzyatan daha sonrasında İstanbul’a yerleşmiştir.
İlk kez 2001 senesinde Ruhsar adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Düzyatan daha sonrasında Yeditepe İstanbul, Koçum Benim ve Alacalaranlık gibi yapımlarda da rol almıştır. 2005 senesinde Mehmet Altıoklar’ın sinema filmi olan Beyza’nın Kadınları isimli yapımda oynamıştır.
Sevgili Dünürüm adlı dizide de yer alan Düzyatan, Bir Bulut Olsam, Kapalı Çarşı dizilerinde de rol almıştır. 2011 senesinde Anadolu Kartalları adlı filmde de oynayan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında izlenme rekorları kırmış ve büyük başarı elde etmiş olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi’yi canlandırmıştır.
Engin Altan Düzyatan, 28 Ağustos 2014 tarihinde Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girmiştir. Çiftin Emir adında oğulları ve Alara isminde de bir kızları bulunmaktadır.
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Engin Altan Düzyatan
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