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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

21.08.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Kapadokya parkuru ile sona erdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nın başlangıç çizgisinde bir araya gelen bisikletçiler, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün verdiği startla yarışa başladı.

Sporcular Kayseri'nin Yeşilhisar ve Develi ilçelerini geçerek 147 kilometre uzunluğundaki parkuru Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamladı.

Bu etapta Türkiye, ABD, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika'dan gelen profesyonel bisiklet takımları yarıştı.

Yarış sonunda Kazakistan'ın Almaty Cycling Bisiklet Takımı'ndan Anton Kuzmin birinci, Güney Afrika'nın Protouch Bisiklet Takımı'ndan Kent Main ikinci ve Malezya'nın Terengganu Polygon Cycling Bisiklet Takımı'ndan Anatolii Budiak üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı.

Yol yarışları etabı tamamlanan Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, eylül ayında başlayacak dağ bisikleti yarışlarıyla devam edecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

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