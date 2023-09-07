Erden Timur transferi açıkladı, o sözleriyle herkesi şaşırttı! "İstifa ederim ama..."

"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI"

"Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Ben 1 tane hata yaptı, başkası 10 tane yapıyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 M€'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon €'ya aldık. Geçen sene 43 Milyon € transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum."