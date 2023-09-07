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Erden Timur transferi açıkladı, o sözleriyle herkesi şaşırttı! "İstifa ederim ama..."

07.09.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Timur, bir yerli transfer daha yapabileceklerinin altını çizdi. İşte detaylar...

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Sarı-Kırmızılılar'ın akşam antrenmanından önce düzenlenen basın toplantısında takımın son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Erden Timur transfere dair konuşurken, "Yabancı transferini kapattık. Belki ufak bir ihtimal çok iyi bir yerli oyuncu bulursak olabilir. Fırsat transferi olursa alacağız. Ya da bir pozisyonu kuvvetlendirmek için yapacağız. Çoğunlukla transferi kapattık." dedi.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

"BU SENE DAHA FARKLIYIZ"

"BU SENE DAHA FARKLIYIZ"

"Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi. İnşallah sonraki transfer dönemli böyle yoğun ve zor olmaz."

"TETE İÇİN SHAKHTAR BAŞVURUR"

"TETE İÇİN SHAKHTAR BAŞVURUR"

"Tete için Shakhtar'ın başvurusu oldu mu?"

"Öyle bir başvuru bize gelmedi. Ancak olacaktır. Hukukçulara konuyu incelttik ve ondan sonra karar verdik. Olumsuzluk yok. Tazminat anlamında bir şey olmayacak. Toplamda ufak bir risk. O da oyuncudan mahsup edilecek. Galatasaray'ın bir riski yok."

"ZANIOLO PREMIER LİG'İ İSTEDİ"

"ZANIOLO PREMIER LİG'İ İSTEDİ"

"Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 Milyon € bonuslarla olacak rakamlar. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 Milyon €'ya aldık. Daha fazla kâr için bu satışı yaptık. Nicolo Zaniolo'nun geriye dönüp, gelecek sene bizde oynamasını da isteyebiliriz. Bu yollar hep açık."

"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI"

"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI"

"Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Ben 1 tane hata yaptı, başkası 10 tane yapıyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 M€'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon €'ya aldık. Geçen sene 43 Milyon € transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum."

HARCAMA LİMİTİ AÇIKLAMASI

HARCAMA LİMİTİ AÇIKLAMASI

"Oyuncular geldi, oynayamıyor deniyor. Harcama limiti diye bir şey var. Free oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limitimiz, Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra son 4 günde yükseldi.

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